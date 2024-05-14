Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:11, 14 мая 2024Экономика

Названы города России с наиболее подешевевшей «вторичкой»

Сильнее всего среди городов России готовые квартиры подешевели в Ростове-на-Дону
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 19 крупных городах России за месяц снизились цены на жилье на вторичном рынке. Локации с наиболее подешевевшей недвижимостью назвали аналитики федерального портала «Мир квартир», пишет агентство РИА Новости.

По информации специалистов, сильнее всего стоимость готовых квартир по итогам апреля уменьшилась в Ростове-на-Дону и Ленинградской области — на два процента относительно марта. По одному проценту потеряла в цене «вторичка» в Архангельске, Магнитогорске и Кирове. В Москве этот тип жилья подешевел на 0,7 процента за месяц, в Подмосковье — на 0,5 процента, а в Петербурге — на 0,3 процента.

Напротив, недвижимость на вторичном рынке подорожала в 47 исследуемых городах. Наибольший рост цен наблюдался в Сочи — на шесть процентов за месяц. В среднем по России стоимость квадратного метра готовых квартир за указанный период увеличилась на 0,6 процента, до 113,1 тысячи рублей. При этом в четырех городах стоимость осталась неизменной. Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко предполагает, что к концу года «вторичка» подешевеет на три-пять процентов.

Ранее в этот же день россиян предупредили о том, что летом 2024 года стоимость основных стройматериалов в России может вырасти на 10-15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

      Стало известно о ликвидации сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»

      Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

      Генконструктор допустил запуск «Старта-1М» с Восточного

      Врачи приняли симптомы рака у женщины за распространенное заболевание кишечника

      В России назвали долю расчетов в нацвалютах со Средней Азией

      Россиянка устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры

      В Великобритании призвали перестать считать Россию врагом

      Две авиакомпании открыли продажу билетов в город на юге России

      Британским морпехам пообещали строительство кораблей с лазерным оружием и БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше