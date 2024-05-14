Названы города России с наиболее подешевевшей «вторичкой»

Сильнее всего среди городов России готовые квартиры подешевели в Ростове-на-Дону

В 19 крупных городах России за месяц снизились цены на жилье на вторичном рынке. Локации с наиболее подешевевшей недвижимостью назвали аналитики федерального портала «Мир квартир», пишет агентство РИА Новости.

По информации специалистов, сильнее всего стоимость готовых квартир по итогам апреля уменьшилась в Ростове-на-Дону и Ленинградской области — на два процента относительно марта. По одному проценту потеряла в цене «вторичка» в Архангельске, Магнитогорске и Кирове. В Москве этот тип жилья подешевел на 0,7 процента за месяц, в Подмосковье — на 0,5 процента, а в Петербурге — на 0,3 процента.

Напротив, недвижимость на вторичном рынке подорожала в 47 исследуемых городах. Наибольший рост цен наблюдался в Сочи — на шесть процентов за месяц. В среднем по России стоимость квадратного метра готовых квартир за указанный период увеличилась на 0,6 процента, до 113,1 тысячи рублей. При этом в четырех городах стоимость осталась неизменной. Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко предполагает, что к концу года «вторичка» подешевеет на три-пять процентов.

Ранее в этот же день россиян предупредили о том, что летом 2024 года стоимость основных стройматериалов в России может вырасти на 10-15 процентов.