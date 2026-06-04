Артемий Лебедев назвал «главных кровожадных крокодилов» на Западе

Блогер Лебедев назвал Англию и Францию «главными крокодилами», поддерживающими Украину

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал западные страны, которые больше всего поддерживают Украину. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что считает их «главными крокодилами».

Лебедев отметил, что Украина может продолжать вести боевые действия, так как Запад дает ей на это деньги и поддерживает продолжение конфликта, комментируя новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству готовиться еще к двум или трем годам противостояния с Россией.

«Европейцам это очень классно и удобно. Они думают, что они таким образом ослабят Россию. (...) Они в этой схеме очень заинтересованы. В основном это Англия и Франция — главные кровожадные крокодилы. Германия немножко там участвует, потому что она безвольная и ей говорят, что делать», — добавил блогер.

Ранее Лебедев призвал одну категорию людей на Западе приезжать в Россию. Он посоветовал делать это IT-специалистам из крупных технологических компаний.