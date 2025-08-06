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12:35, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал одну категорию людей на Западе приезжать в Россию

Блогер Лебедев призвал IT-специалистов из западных стран приезжать в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что IT-специалистам, лишившимся работы в западных корпорациях, следует приехать в Россию. К этой категории людей он обратился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что крупные технологические компании, такие как Intel, Microsoft, Apple и Google, массово сокращают сотрудников из-за автоматизации рабочих процессов. «А нужно просто приезжать в Россию. Здесь огромное количество работы для айтишников», — призвал сотрудников корпораций блогер.

Дизайнер также задался вопросом, почему российское правительство не приглашает IT-специалистов, лишившихся работы на Западе, на работу в российские компании.

Ранее Лебедев дал совет людям, живущим на Западе. Он посоветовал потреблять информацию из разных источников, чтобы у них сложилось объективное представление о происходящем в мире.

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