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06:47, 6 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскритиковали призыв Зеленского к мобилизации

Азаров: Призыв Зеленского отменить защиту украинцев в ЕС приведет к новой волне бегства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к Евросоюзу (ЕС) об отмене временной защиты для украинцев мобилизационного возраста спровоцирует их новое бегство из страны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил экс-премьер Украины Николай Азаров, занимавший этот пост с 2010 по 2014 годы.

Как отметил он, цель у Киева одна — увеличить масштабы мобилизации в армию. «Этот призыв [Зеленского] приведет к тому, что кто-то вообще уедет, переедет из одной страны в другую. Никто возвращаться не будет, это совершенно очевидно. Не для того же выезжали люди, восемь миллионов человек, чтобы по призыву какого-то Зеленского вернуться», — указал Азаров.

По его прогнозам, ЕС будет пытаться осложнять пребывание мужчин от 23 до 60 лет в своих странах, как того хочет Зеленский. Меры приниматься будут, например, в виде дополнительных проверок, однако прямого запрета не будет, поскольку само по себе это противоречит внутреннему законодательству Европейского союза. Оно предполагает предоставление убежища всем, кто в нем нуждается, а также тем, для кого есть угроза жизни при пребывании в своей стране.

«Это фундаментальное требование в ЕС. Как они смогут его нарушить? Посмотрим», — резюмировал бывший премьер.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) разрушил надежды сограждан на смягчение мобилизации. По его словам, сделать это невозможно из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев.

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