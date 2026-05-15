Глава офиса Зеленского высказался о мобилизации на Украине

Буданов заявил, что смягчение мобилизации на Украине исключено
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Смягчение мобилизации на Украине не видится возможным из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в беседе с изданием The Times.

«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами», — поделился он.

По словам чиновника, мобилизационные действия необходимо продолжать, несмотря на недовольство со стороны украинского общества. Он также подчеркнул, что украинцы, которые ожидают изменений в политике мобилизации, могут быть «разочарованы».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина остается единственной в мире страной, в которой запрещен официальный язык Организации Объединенных Наций. Он уточнил, что обеспечение прав русскоязычного населения и других национальных меньшинств является прямой обязанностью Киева в соответствии с Уставом ООН и украинской конституцией.

