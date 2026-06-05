ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 5 июня 2026Мир

Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок Tomahawk

Дмитриев: Мерц не получит от США ракеты Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X сообщения о возможном отказе США продавать Германии крылатые ракеты Tomahawk, заявив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, не сможет получить это вооружение.

«Мерцу не достанется Tomahawk», — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Пентагон может отменить отправку ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией. Некоторые чиновники опасаются, что Москва расценит это как эскалацию конфликта и примет ответные меры. Отмечается, что сделка о поставках ракет была заключена при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понадобится — выйдем». Пашинян оценил возможность возвращения Армении в ОДКБ

    Значение взятия под контроль Комсомольского в Запорожской области оценили

    Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок Tomahawk

    Раскрыт срок жизни новых смартфонов

    Мужчина разбирал средневековый дом и обнаружил в стене «нечто ужасающее»

    Назван способ России противостоять санкциям США на продажу нефти странам БРИКС

    На Украине пригрозили Лукашенко ударить по Белоруссии

    Генерал назвал место запуска беспилотников ВСУ по Крыму

    В США одобрили законопроект о санкциях против России

    Россиянка описала свой опыт переезда словами «миф о прекрасной Европе разбился вдребезги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok