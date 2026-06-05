Дмитриев прокомментировал возможную отмену поставок Tomahawk

Дмитриев: Мерц не получит от США ракеты Tomahawk

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети X сообщения о возможном отказе США продавать Германии крылатые ракеты Tomahawk, заявив, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, не сможет получить это вооружение.

«Мерцу не достанется Tomahawk», — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Пентагон может отменить отправку ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией. Некоторые чиновники опасаются, что Москва расценит это как эскалацию конфликта и примет ответные меры. Отмечается, что сделка о поставках ракет была заключена при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена.