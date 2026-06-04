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00:00, 5 июня 2026Мир

В США допустили отмену отправки ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией

Politico: Пентагон может отменить отправку ракет Tomahawk в ФРГ из-за страха перед Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Пентагон может отменить отправку ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией, об этом пишет газета Politico.

Некоторые чиновники опасаются, что Москва расценит это как эскалацию конфликта и примет ответные меры. Отмечается, что сделка о поставках ракет была заключена при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена.

Вероятный отказ от использования ракет Tomahawk особенно тревожит немецких чиновников, которые спешат модернизировать свои ослабевшие вооруженные силы, чтобы они служили оплотом сдерживания в Европе, пишет издание.

США, вероятно, также обеспокоены сокращением запасов оружия на фоне войны с Ираном. На пополнение арсеналов уйдут годы, говорится в материале.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о распаде альянса. По его словам, это связано с решением американского президента вывести войска из Германии и пересмотр размещения ракет Tomahawk.

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