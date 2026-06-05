Мужчина разбирал средневековый дом и обнаружил в стене «нечто ужасающее»

Пользователь Reddit с ником Potential_Pinecone выложил на портале фото, сделанное во время реставрации своего старинного дома на юге Франции. Разбирая стену, он обнаружил внутри «нечто ужасающее».

«Я увидел щель за стеной, потому что некоторые камни сильно расшатались. Убрав их, я обнаружил нечто жуткое... Что это такое?» — задался вопросом автор. Он добавил, что дом стоит в старой части средневековой деревни, основанной в 990 году.

«Похоже на мумифицированную летучую мышь. Попробуйте вынуть ее, чтобы идентифицировать», — посоветовал один из комментаторов. «Почему это звучит как предыстория пандемии зомби-вируса?» — немедленно пошутил другой пользователь. «Пожалуйста, только не ешьте ее и не облизывайте», — попросил третий.

Несколько человек увидели в странном силуэте останки рыбы, однако отгадка оказалась куда более прозаичной. «Да это просто огромное скопление паутины с обломками камней», — констатировал ее автор.

«Это действительно оказались обломки внутренней части стены, застрявшие в паутине, образовавшейся за сотни лет», — подтвердил правоту комментатора владелец дома. «Я смог насадить всю конструкцию на большую палку, а потом выбросил в кусты возле главной дороги. Не стал предметно рассматривать, потому что я слишком труслив», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале снимок своей находки в австрийском лесу. В комментариях ему посоветовали вызвать саперов.