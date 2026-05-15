Лавров: Украина — единственная в мире страна, где официальный язык ООН запрещен

Украина является единственной в мире страной, в которой запрещен официальный язык Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Украина — единственная страна, где официальный язык ООН запрещен во всех сферах жизни», — отметил политик.

Лавров подчеркнул, что вопрос соблюдения прав национальных меньшинств на Украине, в том числе в сфере языка и религии, не должен становиться предметом политических компромиссов. По его словам, обеспечение прав русскоязычного населения и других национальных меньшинств является прямой обязанностью Киева в соответствии с Уставом ООН и украинской конституцией.

Русский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с английским, арабским, испанским, китайским и французским. 9 мая появилась информация, что Киев решил создать координационный совет по языковой политике, работу которого направят на обслуживание интересов украинского языка и борьбу с русским.