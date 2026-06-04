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19:29, 4 июня 2026Забота о себе

Эндокринолог опровергла популярный миф о борьбе с холестерином

Эндокринолог Янг: Уровень холестерина не нужно пытаться понижать любой ценой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Холестерин — не враг, и его уровень не нужно пытаться понижать любой ценой, считает эндокринолог Екатерина Янг. Популярный миф о борьбе за понижение этого показателя она опровергла в своем канале в Telegram.

По словам Янг, холестерин работает в организме как строитель и защитник. Из него состоят клеточные мембраны и миелиновая оболочка для изоляции нервов. Кроме того, это вещество является строительным материалом для синтеза гормонов и витамина D, а также одним из самых мощных антиоксидантов, защищающих от воспаления. «Проблемы начинаются, когда он окисляется и соединяется с воспалением», — подчеркнула специалист.

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По мнению врача, для поддержания здоровья важно не бороться за понижение уровня холестерина, а контролировать риски. Янг считает, что для этой цели необходимо наладить обмен веществ, снизить уровень воспаления и наблюдать за другими факторами риска.

Ранее кардиолог Серджиу Дарабант предупредил, что отсутствие физической нагрузки после ужина способствует повышению уровня холестерина. Кроме того, такая привычка ведет к появлению лишнего веса и формированию инсулинорезистентности.

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