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20:56, 18 июля 2026Россия

Школьник из Москвы сдал ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО и решил стать юристом

Московский школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов, сидя в СИЗО, и решил стать юристом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Школьник, который во время содержания в московском СИЗО успешно сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов, после освобождения планирует поступить на юридический факультет. Об этом РИА Новости рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

По его словам, во время общения подросток признался, что время в следственном изоляторе заставило его по-другому взглянуть на свою жизнь.

«Я даже рад, что оказался тут, потому что начал учиться и многое понял», — передал слова юноши Высотский.

Как рассказал правозащитник, школьник заявил, что больше не хочет огорчать свою мать. После получения юридического образования он мечтает помогать подросткам, которые однажды оступились и оказались в похожей ситуации.

По данным РИА Новости, несовершеннолетний был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Подросток рассчитывал заработать деньги, чтобы ухаживать за девушкой, и был уверен, что за такой поступок ему грозит лишь административная ответственность.

Ранее стобалльники ЕГЭ рассказали о секретах подготовки к экзаменам.

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