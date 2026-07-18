Число пострадавших после атаки на Подмосковье выросло до 61

Воробьев сообщил о 61 пострадавшем после атаки беспилотников на Подмосковье

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Подмосковье увеличилось до 61 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По уточненным данным, 20 пострадавшим оказали помощь амбулаторно, поэтому госпитализация им не понадобилась. Еще 40 человек остаются в больницах. Из них девять находятся в тяжелом состоянии, остальные — в средней степени тяжести.

По словам главы региона, у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, черепно-мозговые повреждения, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.

Наибольшее число раненых зарегистрировано в Электростали, где пострадали 57 человек. Еще четверо получили травмы на территории Ногинска.

Воробьев поблагодарил врачей, сотрудников скорой помощи, фельдшеров и спасателей за оперативную работу. «Мы на связи со всеми пострадавшими. Всем им и семье погибшего мужчины обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул губернатор.

В ночь на 18 июля ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников, атаковав логистические центры. Под удар также попал логистический центр в Котовске Тамбовской области.