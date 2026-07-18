ВСУ запустили по российским регионам сотни беспилотников. Атакованы логистические центры, есть жертвы и пострадавшие

Семь человек погибли при атаке БПЛА ВСУ на Тамбовскую область

В ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд регионов России. Самым трагическим стал налет украинских дронов на логистический центр маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области.

Как сообщил губернатор региона Евгений Первышов, в результате попадания вражеских беспилотников погибли семь сотрудников ночной смены. Также, по предварительным данным, 24 человека пострадали, их госпитализировали в больницы Котовска и Тамбова.

В строении начался пожар. Сейчас открытое горение ликвидировано, борьба с огнем продолжается. Губернатор пообещал оказать помощь семьям погибших.

Позднее компания Wildberries подтвердила, что атаке подверглись логистические центры в Котовске и подмосковной Электростали. В последнем в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы. На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация.

ВСУ запустили сотни БПЛА

С вечера пятницы, 17 июля, ВСУ запустили в сторону московского региона более 370 беспилотников. По заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, большая часть дронов нейтрализована на дальних подступах. Градоначальник добавил, что 64 БПЛА были ликвидированы на подлете к городу. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА были уничтожены в городе Таганрог и пяти районах Ростовской области. Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Также атаке подверглась Ленинградская область. Глава региона Александр Дрозденко уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять дронов, боевая работа продолжается.

Еще один вражеский беспилотник ударил в многоэтажный дом в Волгограде. Он влетел в квартиру, в результате чего начался пожар. Жителей эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, ВСУ целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре Запорожской области. Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе. В результате там начался пожар, строение полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов увидел в подобных действиях Киева попытку устроить голод для мирных жителей Запорожской области.