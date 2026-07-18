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06:41, 18 июля 2026Россия

Ленинградскую область атаковали дроны

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили пять беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram.

Он уточнил, что над территорией области сбиты пять дронов. «Боевая работа продолжается», — предупредил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина выпустила более 370 беспилотников в сторону Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы,17 июля. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах.

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