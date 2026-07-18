Ленинградскую область атаковали дроны

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью сбили пять беспилотников

Ленинградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram.

Он уточнил, что над территорией области сбиты пять дронов. «Боевая работа продолжается», — предупредил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Украина выпустила более 370 беспилотников в сторону Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы,17 июля. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах.