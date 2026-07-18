ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в двух регионах

ВСУ атаковали логистические комплексы Wildberries в Котовске и Электростали

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация», — говорится в сообщении.

В результате атаки в Котовске несколько человек пострадало, есть жертвы. В компании выразили соболезнования семьям погибших и восстановления пострадавшим. Отмечается, что компания окажет необходимую поддержку. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате попадания вражеских беспилотников в логистический центр погибли семь сотрудников ночной смены. Также, по предварительным данным, 24 человека пострадали.

