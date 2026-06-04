Мурашко сделал нескромное заявление о развитии медицины в России

Мурашко: Отечественная медицина развивается галопирующими темпами

Отечественная медицина за десять лет совершила колоссальный скачок. Об этом заявил для «VK видео» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня медицина, конечно, развивается такими темпами, галопирующими. Даже за последние десять лет. Те технологии, которые сегодня появились в медицине, — это реально удивляет. Просто за десять лет скачок колоссальный», — сказал глава Минздрава.

Мурашко отметил, что речь в данном случае не только об искусственном интеллекте, но и о новых видах энергии, препаратах, технологиях изготовления, клеточных технологиях, молекулярной диагностике и прочем.

Ранее о таких технологиях можно было прочитать лишь у фантастов, и то довольно дальновидных, заключил министр.

Ранее в России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей.