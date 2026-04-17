Россия
06:31, 17 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей

Депутат Миронов: Детям из многодетных семей нужны бесплатные лекарства
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Детей из многодетных семей нужно бесплатно обеспечивать лекарствами за счет федеральных средств, что позволит повысить доходы этих семей, рассказал «Ленте.ру» председатель партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Соавтором инициативы выступил депутат Федот Тумусов.

Обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко, парламентарии со ссылкой на данные Росстата на ноябрь 2025 года указали, что в России насчитывается не менее 30 процентов бедных многодетных семей. Также депутаты напомнили, что одной из мер поддержки таких семей является бесплатная выдача лекарств по рецептам врача, но сегодня их выдают только детям до 6 лет.

«Согласно исследованиям фармацевтического рынка, родители детей младшего школьного возраста ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты. В эту сумму входят средства для профилактики ОРВИ, укрепления иммунитета и лекарства от аллергии — именно такие препараты пользуются наибольшим спросом», — подчеркивается в обращении.

Парламентарии предложили ввести федеральную меру поддержки многодетных семей, чей среднедушевой доход составляет не более двух уровней прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Указывается, что форма предоставления помощи должна быть на безвозмездной основе детям до 18 лет лекарственных средств, перечень которых должен устанавливаться Минздравом РФ, также говорится в письме депутатов.

Ранее в Госдуме нашли способ повысить доступность жилья. Депутат Сергей Миронов предложил отдавать пять процентов пустующих квартир под социальное жилье.

