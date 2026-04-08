Экономика
19:43, 8 апреля 2026Экономика

В Госдуме придумали способ повысить доступность жилья

Миронов призвал отдавать пять процентов пустующих квартир под социальное жилье
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил отдавать пять процентов пустующих квартир под социальное жилье. Он призвал кабмин сделать это в разговоре с News.ru.

Парламентарий напомнил, что за последние три года более трети регионов страны не выполнили обязательства по расселению аварийного жилья. «При этом некоторые субъекты своих средств в программу практически не вкладывали, а выделенные федеральные деньги не возвращали. Но проблема расселения не сводится только к недоработкам на местах. Она глобальна и в первую очередь упирается, конечно, в нехватку бюджетных средств. Жилой фонд ветшает намного быстрее, чем расселяется. И тех показателей, которые "спускаются" в регионы, недостаточно, чтобы наверстать», — описал проблему парламентарий. В связи с этим члены партии предложили кабмину ввести социальную квоту для застройщиков, чтобы те передавали по крайней мере пять процентов от пустующих квартир государству под социальные нужды.

Парламентарий отметил, что для решения жилищной проблемы нужно увеличить федеральное финансирование программы расселения. По его мнению, застройщики, которые в последние годы сильно подняли цены, стали жаловаться на низкий спрос на недвижимость. В то же время, уточнил Миронов, во Франции до 20 процентов квартир в каждой новостройке отводится под социальное жилье.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сделать жилье доступнее для граждан можно за счет раскрытия градостроительного потенциала.

