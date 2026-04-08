В России нашли способ сделать жилье доступнее

Хуснуллин: Увеличение градостроительного потенциала сделает жилье доступнее

Сделать жилье доступнее для россиян можно за счет увеличения градостроительного потенциала. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас доступность жилья вызывает вопросы. Все больше в цене недвижимости занимает стоимость земли и строительства социальной инфраструктуры. Хуснуллин считает, что решать проблему необходимо через градостроительный потенциал.

«За пять лет градостроительный потенциал нужно раскрыть вдвое», — заявил министр. Он добавил, что больше всего внимания нужно обратить на индивидуальное жилищное строительство, поскольку здесь исчерпан ресурс свободных участков.

Ранее Хуснуллин заявил, что на российских стройках катастрофически не хватает трудовых ресурсов.