В России нашли способ сделать жилье доступнее

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 8 апреля 2026Экономика

Хуснуллин: Увеличение градостроительного потенциала сделает жилье доступнее
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Сделать жилье доступнее для россиян можно за счет увеличения градостроительного потенциала. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас доступность жилья вызывает вопросы. Все больше в цене недвижимости занимает стоимость земли и строительства социальной инфраструктуры. Хуснуллин считает, что решать проблему необходимо через градостроительный потенциал.

«За пять лет градостроительный потенциал нужно раскрыть вдвое», — заявил министр. Он добавил, что больше всего внимания нужно обратить на индивидуальное жилищное строительство, поскольку здесь исчерпан ресурс свободных участков.

Ранее Хуснуллин заявил, что на российских стройках катастрофически не хватает трудовых ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok