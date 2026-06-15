Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 15 июня 2026Путешествия

Покоривший горную вершину с другом турист рухнул вниз у него на глазах и не выжил

Bild: Турист из Германии упал с горной вершины в Альпах на глазах у друга и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pyty / Shutterstock / Fotodom

Турист отправился с другом в Альпы, упал у него на глазах и не выжил. Об этом сообщило издание Bild.

13 июня 22-летний альпинист из Германии совершал пеший поход в горы Карвендель со своим сверстником. Они объединились в связку и поднялись на двухтысячник Шеттельтурм. Затем покорившие вершину мужчины начали спуск по веревке.

Когда они достигли легкого участка на горном склоне, немец решил продолжить спускаться без подстраховки. Однако кусок скалы, на который он опирался, отвалился, и путешественник рухнул вниз. Он пролетел около 130 метров. Второй альпинист позвонил в службу спасения, но прибывшие по вызову медики смогли лишь констатировать смерть молодого человека.

Ранее пропавший без вести в Альпах турист сутки выживал в снегу при нулевой температуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский не смог улететь из Польши на фоне скандала с героями УПА

    Двигатель самолета с 207 пассажирами на борту загорелся из-за удара молнии

    На российский регион набросились гусеницы

    В сети восхитились фото Елены Летучей в бикини

    Скрывавшиеся 10 лет члены ОПГ получили приговор в российском городе

    Врачи спасли ребенка после укуса гадюки в Подмосковье

    Китайский пикап прошел сотни тысяч километров без капитального ремонта

    Дальнобойщица решила посмотреть кулинарное видео и погубила семью из пяти человек

    Главу МИД Финляндии раскритиковали из-за предложения по визам для граждан России

    Армения проведет военные учения со странами НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok