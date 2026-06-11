Пропавший без вести в Альпах турист сутки выживал в снегу при нулевой температуре

Bild: Немецкий турист упал в Альпах и был найден спустя сутки живым

Турист отправился в Альпы, упал со скалистого склона и сутки выживал с травмой в снегу при нулевой температуре. Об этом сообщило издание Bild.

9 июня житель Эттлингена, Германия, ушел в одиночный поход в Бах, Австрия. Вечером того же дня он должен был вернуться в съемное жилье, но пропал без вести. Его арендодатель вызвал экстренные службы. Несколько часов спасатели пытались найти немца, но из-за плохой погоды операцию по спасению пришлось отложить.

Ночью в горах пошел снег. Спустя сутки, утром 10 июня, пропавший путешественник был найден в заснеженном поле живым. Выяснилось, что он рухнул с высоты 2,2 тысячи метров, но остался в сознании. «То, что альпинист пережил ночь в таких условиях, — настоящее чудо», — отметил представитель горноспасательной команды.

Ранее россиянин перепрыгивал с камня на камень и упал в ущелье вместе со спутницей. Мужчина приземлился на камни, а девушка — на него.