Российские бойцы поразили локомотивы и краны ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ поразили железнодорожные локомотивы и краны в Харьковской области

Российские войска поразили железнодорожные локомотивы и кран, которые использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео, на которых запечатлены кадры нанесения ВС РФ удара беспилотниками «Герань» по железнодорожным объектам. В частности, речь идет о железнодорожном кране в районе населенного пункта Близнюки, а также железнодорожных локомотивов в районе населенных пунктов Велетень и Малиновка.

Ранее армия России ударила по целям в половине регионов Украины. Были атакованы объекты в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Полтавской и Одесской областях. Сообщается, что российские военнослужащие ударили по транспортной инфраструктуре в населенном пункте Олешня — беспилотник «Герань-2 Сикер» поразил железнодорожный состав, осуществлявший перевозку грузов.