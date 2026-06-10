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12:23, 10 июня 2026Путешествия

Россиянин перепрыгивал с камня на камень и упал в ущелье вместе со спутницей

МЧС: Спасатели эвакуировали из Агурского ущелья россиянина с травмами ноги и спины
Алина Черненко

Фото: страница «ЮРПСО МЧС России» в MAX

Спасатели эвакуировали из Агурского ущелья в Сочи российского туриста с травмами ноги и спины. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в MAX.

38-летний житель Сочи рассказал, что во время спуска с Агурских водопадов он поскользнулся, перепрыгивая с камня на камень, и упал вместе со своей спутницей. Мужчина приземлился на камни, а девушка — на него.

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Спасатели обнаружили пару рядом с нижним Агурским водопадом. Пострадавшего на носилках транспортировали по тропе к Кавказскому аулу. Там его передали врачам скорой помощи.

С начала 2026 года это уже девятый выезд спасателей МЧС России для оказания помощи туристам в Агурском ущелье, говорится в источнике. Путешественникам посоветовали перед началом похода внимательно изучить нитку маршрута, скачать офлайн карту, посмотреть перепады высот и взять с собой заряженные телефоны и пауэрбанки.

В начале июня четверо туристов застряли в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике. Альпинисты попали в неблагоприятные погодные условия и попросили о помощи.

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