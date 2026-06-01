11:23, 1 июня 2026Путешествия

Четверо туристов застряли в ущелье в российском регионе из-за непогоды

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Четверо туристов застряли в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарской Республике из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сегодня утром поступила информация, что в верховьях ущелья Безенги, на высоте 3,2 тысячи метров, альпинисты при совершении трекингового маршрута попали в неблагоприятные погодные условия и попросили о помощи», — рассказали представители ведомства в российском регионе. Известно, что сейчас они находятся в хижине Джанги-Кош, с ними есть связь.

Однако отправленный в ущелье вертолет Ми-8 не смог совершить посадку, в связи с чем на место выдвинулась группа из четырех спасателей.

Ранее пятеро туристов застряли в заполненной газом пещере в Чехии. Один из них получил травму.

