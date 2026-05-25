Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:47, 25 мая 2026Путешествия

Пятеро туристов застряли в заполненной газом пещере в Европе

Пятеро туристов были спасены из заполненной газом пещеры Стара Расовна в Чехии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Czech Fire and Rescue Service

Пятеро туристов-спелеологов застряли в заполненной газом пещере Стара Расовна в Чехии. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел 24 мая. Уточняется, что группа спелеологов-любителей оказалась в ловушке примерно в ста метрах от выхода из пещеры из-за высокого содержания углекислого газа в воздухе — они не могли выбраться самостоятельно без специального оборудования.

На место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, была начата спасательная операция. Сообщается, что 13 пожарных подразделений объединили усилия, чтобы обеспечить подачу воздуха в пещеру и доставить оборудование. Через некоторое время спасателям удалось достать всех пятерых туристов. Известно, что один из них получил травму.

14 мая пять туристов из Италии не выжили во время дайвинга на Мальдивах. Спасателям удалось вытащить из атолла только одно тело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

    Туристическая лодка с детьми перевернулась в морской пещере страны Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok