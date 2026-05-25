Пятеро туристов застряли в заполненной газом пещере в Европе

Пятеро туристов были спасены из заполненной газом пещеры Стара Расовна в Чехии

Пятеро туристов-спелеологов застряли в заполненной газом пещере Стара Расовна в Чехии. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел 24 мая. Уточняется, что группа спелеологов-любителей оказалась в ловушке примерно в ста метрах от выхода из пещеры из-за высокого содержания углекислого газа в воздухе — они не могли выбраться самостоятельно без специального оборудования.

На место оперативно прибыли специалисты экстренных служб, была начата спасательная операция. Сообщается, что 13 пожарных подразделений объединили усилия, чтобы обеспечить подачу воздуха в пещеру и доставить оборудование. Через некоторое время спасателям удалось достать всех пятерых туристов. Известно, что один из них получил травму.

14 мая пять туристов из Италии не выжили во время дайвинга на Мальдивах. Спасателям удалось вытащить из атолла только одно тело.