Названа причина замедления прогресса в переговорах между США и Ираном

WSJ: Между США и Ираном остались разногласия по ядерной программе

В переговорах между США и Ираном сохраняются серьезные разногласия по ядерной программе Тегерана и смягчению санкций. Как пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на посредников, это замедляет прогресс в достижении мирового соглашения.

«Прогресс в переговорах замедлился, поскольку стороны заняли жесткие позиции», — говорится в публикации. Вашингтон требует от Ирана четких обязательств по ограничению ядерных разработок, тогда как Тегеран добивается ясности по смягчению санкций и размораживанию активов.

Американские власти опасаются, что Иран затянет выполнение договоренностей, если в первую очередь получит послабления по санкциям. Посредники отмечают, что обе стороны пока не готовы к компромиссу.

Ранее в Иране заявили о готовности вывезти со своей территории запасы высокообогащенного урана в рамках урегулирования отношений с Вашингтоном. Иранская сторона настаивает на том, чтобы весь вывозимый уран был передан Китаю.