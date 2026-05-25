Иран согласился вывезти уран при одном условии

Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

Иран заявил о готовности вывезти со своей территории запасы высокообогащенного урана в рамках урегулирования отношений с Вашингтоном. Как сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на информированные источники, Тегеран выдвинул одно ключевое условие.

По данным телеканала, иранская сторона настаивает на том, чтобы весь вывозимый уран был передан Китаю. Источники телеканала уточнили, что Исламская Республика рассчитывает получить от Пекина соответствующие гарантии безопасности, прежде чем продолжать переговорный процесс с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана. «Согласно указанию верховного лидера и общему мнению руководства страны, запасы обогащенного урана не должны покидать пределы страны», — сказано в сообщении.