19:37, 25 мая 2026

В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с правящей фракцией в украинском парламенте «Слуга народа» была формальной. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Просто формальная встреча. Не стало ни лучше, ни хуже. Мы тепло поболтали ни о чем», — написал нардеп.

По его словам, в ходе встречи с парламентариями Зеленский не затронул ни одной проблемы. В том числе не обсуждались коррупционный скандал, президентские выборы и кадровые вопросы.

Ранее Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России 24 мая. Он сообщил, что были атакованы шесть областей Украины.

