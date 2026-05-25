Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

Зеленский заявил, что от удара возмездия ВС России пострадало шесть областей
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России 24 мая пострадало шесть областей страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше», — написал Зеленский.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ Министерству обороны разработать варианты ответа на атаку.

