Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

Зеленский заявил, что от удара возмездия ВС России пострадало шесть областей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России 24 мая пострадало шесть областей страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В целом от вчерашнего обстрела пострадали шесть наших областей. Защиты должно быть больше», — написал Зеленский.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ Министерству обороны разработать варианты ответа на атаку.