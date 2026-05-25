Лукашенко нашел сходства Белоруссии и Татарстана

Лукашенко: Белоруссия очень похожа на Татарстан

Белоруссия очень похожа на Татарстан в плане чистоты и дисциплины. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Я же вам говорил, что Белоруссия очень похожа на Татарстан. Очень аккуратно, чисто у вас, дисциплину держите», — рассказал Лукашенко в разговоре с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Он отметил, что уважение к порядку и дисциплине, свойственные Татарстану, приносят успех.

Ранее Александр Лукашенко и лидер Франции Эммануэль Макрон поговорили по телефону. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.