Стубб сделал заявление о своей роли в переговорах с Россией

Стубб готов стать представителем от Европы на мирных переговорах с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб готов стать представителем от Европы на мирных переговорах с Россией. Об этом он заявил в эфире на Yle Radio Finland.

«Если меня спросят, то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал он.

При этом финский президент подчеркнул, что готов вести переговоры с Москвой только после того, как она согласится на перемирие.

Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает Стубба на роль посредника в переговорах с Россией. Уточнялось, что кандидатура финского лидера активно обсуждается, однако процесс подготовки к переговорам с Москвой находится на ранней стадии.