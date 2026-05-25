13:10, 25 мая 2026Мир

Стубб сделал заявление о своей роли в переговорах с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб готов стать представителем от Европы на мирных переговорах с Россией. Об этом он заявил в эфире на Yle Radio Finland.

«Если меня спросят, то это, пожалуй, тот вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал он.

При этом финский президент подчеркнул, что готов вести переговоры с Москвой только после того, как она согласится на перемирие.

Ранее стало известно, что Европейский союз рассматривает Стубба на роль посредника в переговорах с Россией. Уточнялось, что кандидатура финского лидера активно обсуждается, однако процесс подготовки к переговорам с Москвой находится на ранней стадии.

