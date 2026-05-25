Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 25 мая 2026Силовые структуры

Россиянин развращал несовершеннолетних на детской площадке в столице

В Москве арестовали мужчину за развратные действия в отношении детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве арестовали мужчину за развратные действия в отношении детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, 16 мая этого года мужчина на детской площадке на Солдатской улице совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних. О случившемся они сообщили родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки фигурант был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что россиянин в московском парке надругался над девушкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Уничтоженный в Средиземном море российский газовоз показали на видео

    Прохор Шаляпин высказался о женщинах с пышными формами

    Российский «Орлан» сравнили с космическим кораблем

    Россиянин развращал несовершеннолетних на детской площадке в столице

    В Госдуме предложили выплачивать первый взнос по ипотеке одной категории россиян

    Хакеры заявили о взломе OnlyFans и краже данных 340 миллионов пользователей

    Шаляпин высказался о Киркорове на фоне конфликта

    Названы цели ударов российских войск по Украине

    Стало известно еще об одном занятом российскими военными селе в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok