Россиянин развращал несовершеннолетних на детской площадке в столице

В Москве арестовали мужчину за развратные действия в отношении детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, 16 мая этого года мужчина на детской площадке на Солдатской улице совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних. О случившемся они сообщили родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки фигурант был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

