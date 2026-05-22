Россиянин в московском парке надругался над девушкой

В Москве задержали мужчину, надругавшегося над девушкой в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») УК РФ.

По данным следствия, вечером 18 мая в парке культуры и отдыха «Сокольники» 42-летний мужчина показал незнакомой девушке поддельное удостоверение сотрудника полиции и предложил ей оказать помощь в выявлении лиц, распространяющих наркотические вещества на территории парка. Для конспирации он потребовал от пострадавшей исполнять роль его спутницы. Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. После этого фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После произошедшего девушка обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно установили и задержали злоумышленника. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

