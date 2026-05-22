Российские родители нашли следы от уколов на ягодицах у воспитанников элитного детсада

В Кызыле родители нашли следы от уколов на ягодицах у воспитанников элитного детского сада «Страна детства». Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям российского издания, несколько семейных пар заметили следы от инъекций у четырехлетних детей. Один из пострадавших мальчиков в разговоре с матерью поделился, что его запугивали в туалете детсада воспитательница и ее помощница. Для этого женщины применяли шприцы.

Взрослые отметили, что дошкольное учреждение «Страна детства» считается одним из премиальных в Кызыле. По факту произошедшего в детсаду сотрудники прокуратуры провели проверку. После опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения были уволены воспитательница и няня.

