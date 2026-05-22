Стало известно число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Лантратова: Четыре человека погибли при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова раскрыла число погибших при ударе украинских войск по колледжу в Старобельске. Ее слова передает РИА Новости.

«В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли», — рассказала Лантратова.

Как отмечает агентство, всего пострадали 40 человек и 14 из них обратились за медицинской помощью.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ постоянно атакуют невоенные цели, поэтому нужно быстрее выполнить задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.