Кремль анонсировал международные переговоры Путина

Песков: Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня будет международный телефонный разговор, мы дадим краткое сообщение на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков подвел итоги официального визита российского лидера в Китай. По его словам, поездка оказалась насыщенной, содержательной и максимально результативной.

В ходе визита в Китай Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.