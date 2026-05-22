13:32, 22 мая 2026

WSA: В апреле 2026 года мировая выплавка стали снизилась на 1,9 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В апреле 2026 года мировая выплавка стали снизилась до 153,4 миллиона тонн. Об этом сообщает Всемирная ассоциация стали (World Steel Association, WSA).

В годовом выражении производство снизилось на 1,9 процента.

«Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле составило 153,4 миллиона тонн, что на 1,9 процента меньше по сравнению с апрелем 2025 года», — отмечают в организации.

Так, за апрель выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины сократилась до шести миллионов тонн (минус 13,4 процента). В РФ она снизилась на 12,4 процента, до 5 миллионов тонн. Выплавка на Ближнем Востоке упала на 27,6 процента, до 3,7 миллиона тонн, в Евросоюзе (ЕС) — на 1,8 процента, до 11 миллионов тонн. Германия при этом нарастила выплавку на 9,5 процента, до 3,2 миллиона тонн.

В апреле Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в первом квартале 2026 года сократил производство стали на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 2,45 миллиона тонн, и нарастил показатель чугуна на 9,1 процента, до 2,38 миллиона тонн.

