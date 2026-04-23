Одно из крупнейших предприятий России заявило о снижении показателей

Выручка ММК сократилась в январе-марте на 18,6 %, выплавка чугуна — на 4,9 %

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в первом квартале 2026 года сократил производство стали на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 2,45 миллиона тонн, и нарастил показатель чугуна на 9,1 процента, до 2,38 миллиона тонн. Об этом говорится в операционных и финансовых результатах компании за январь-март, опубликованных на ее сайте.

К октябрю-декабрю 2025 года выплавка чугуна и производство стали сократились в начале 2026-го на 5,5 и 3,8 процента соответственно.

При этом продажи металлопродукции снизились в годовом выражении на 7,4 процента, а выручка ММК упала сразу на 18,6 процента. Это произошло в связи со снижением объемов продаж и цен «на фоне продолжающихся негативных тенденций на российском рынке стали», говорится в материалах.

Чистый убыток предприятия из-за падения выручки составил в первом квартале 2026 года 1,37 миллиарда рублей.

Ранее глава совета директоров ММК Виктор Рашников заявил, что на фоне временной недозагрузки некоторых площадок сотрудников не будут увольнять, а вместо этого проведут их перераспределение.

