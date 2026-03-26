15:57, 26 марта 2026

На одном из крупнейших российских предприятий перераспределят сотрудников

Рашников: ММК не будет проводить сокращения персонала
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) не будет увольнять сотрудников, проведя вместо этого их перераспределение. Об этом заявил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, которого цитирует ТАСС.

«Ряд агрегатов временно не работает. Но персонал сокращать мы не будем, просто будем перераспределять на площадки — там, где он недозагружен, перераспределять на те агрегаты, где есть загрузка», — сказал глава одного из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли.

Также Рашников назвал нынешнее положение дел «временной историей», отметив, что не происходит «ничего такого сверхъестественного».

В 2025 году ММК снизил выпуск стали на 9,2 процента, выплавку чугуна — на 4,1 процента, на фоне чего чистый убыток предприятия достиг 14,9 миллиарда рублей, а выручка упала год к году на 20,6 процента.

