Экономика
11:56, 26 февраля 2026Экономика

Одно из крупнейших предприятий России заявило об убытках

ММК в 2025 году снизил выпуск стали на 9,2 %, чугуна — на 4,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в 2025 году снизил выпуск стали на 9,2 процента относительно 2024 года, выплавка чугуна сократилась на 4,1 процента за тот же период, следует из операционных и финансовых результатов одноименной группы, опубликованных на сайте ММК.

Продолжившееся падение показателей (в 2024-м выпуск стали сократился на 13,8 процента) в ММК объяснили замедлением деловой активности в стране на фоне высоких процентных ставок, а также неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турции.

Продажи металлопродукции снизились за отчетный период на 7,2 процента, до 9,85 миллиона тонн. Выручка ММК упала в 2025 году на 20,6 процента, до 610 миллиардов рублей, на фоне чего чистый убыток предприятия достиг 14,9 миллиарда рублей. В заявлении предприятия такие результаты связали с влиянием сложной макроэкономической ситуации и разовым эффектом от обесценения сегмента «Добыча угля» в размере примерно 28 миллиардов рублей, который привел к убытку в четвертом квартале в 25,5 миллиарда.

«В условиях сохраняющегося действия внешних негативных факторов, включая сезонный спад деловой активности, российский
рынок будет испытывать дальнейшее замедление спроса в I квартале 2026 года. Вместе с тем начало строительного сезона
окажет стабилизирующее влияние на рынок и поддержит объемы продаж во втором квартале», — прогнозирует ММК.

Ранее в феврале вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки российской металлургической отрасли, которая, по его словам, в текущих условиях «обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы».

