Одно из крупнейших предприятий России резко снизило выпуск продукции

РБК: Магнитогорский металлургический комбинат снизил выпуск стали на 13,8 %

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — одно из крупнейших предприятий российской металлургической отрасли — в 2024 году снизил выпуск стали на 13,8 процента в сравнении с показателями 2023-го. Об этом сообщает РБК.

Уровень в 11,195 миллиона тонн продукции в публикации назвали худшим с 2019 года, а к основным причинам такой негативной динамики отнесли сокращение потребности в стали в начале года в связи с ремонтами в прокатном и доменном переделе, а также замедление деловой активности во второй половине 2024-го. Продажи металлопродукции ММК сократил на 9,8 процента, до 10,622 миллиона тонн, говорится в статье.

В целом выплавка стали в России сократилась в прошлом году на семь процентов, до 70,7 миллиона тонн.

Отечественная черная металлургия традиционно ориентирована на экспорт — объемы производства сектора значительно превышают внутренний спрос, а его развитие напрямую зависит от состояния и доступности внешних рынков. Отмечалось, что нынешнее снижение выпуска произошло в условиях европейских ограничений и установленных США фактически заградительных ввозных пошлин на металлы из России. Сам ММК летом 2024 года попал под американские санкции.