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11:41, 15 января 2025Экономика

В России заявили о сокращении выплавки стали

«Ведомости»: Выплавка стали в России в 2024 году снизилась на 7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские предприятия черной металлургии в 2024 году произвели 70,7 миллиона тонн стали, что на семь процентов меньше, чем в 2023-м. Об этом со ссылкой на данные информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет» пишут «Ведомости».

Как следует из заявлений аналитиков, за весь прошлый год отрасль не показывала положительной динамики в годовом выражении ни в одном из месяцев, хотя, например, в декабре показатель выплавки вырос к ноябрю на семь процентов, сократившись при этом к уровню годичной давности на три процента.

В августе сокращение производства оказалось и вовсе двузначным, упав на 11,5 процента, до 5,8 миллиона тонн.

В материале отмечается, что российская черная металлургия традиционно ориентирована на экспорт — объемы производства сектора значительно превышают внутренний спрос, а его развитие напрямую зависит от состояния и доступности внешних рынков. Нынешнее снижение выпуска произошло в условиях европейских санкций и установленных США фактически заградительных ввозных пошлин на металлы из России, а также общего сокращения глобального спроса. Среди других рисков для рынка глава Минпромторга РФ Антон Алиханов называл в ноябре замедление темпов роста в строительстве и рост ставок по ипотеке.

Доля экспорта российского стального проката может незначительно увеличиться в 2025 году (с 32 до 34-35 процентов) вместе с мировым спросом на сталь, который падал предыдущие три года, ожидает главный стратег инвесткомпании «Вектор капитал» Максим Худалов. При этом, полагает он, производство в России вновь снизится — до 68 миллионов тонн (на 3,8 процента относительно представленных данных).

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