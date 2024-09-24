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14:14, 24 сентября 2024Экономика

В России заметно упал выпуск стали

WSA: выпуск стали в России сократился на 11,5 процента в августе

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

По итогам августа 2024 года суммарные объемы выпуска стали сократились на 11,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки 5,8 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков World Steel Association (WSA).

В целом за первые восемь месяцев производство стали в стране снизилось на 4,9 процента и составило 48,5 миллиона тонн, уточнили эксперты. Лидером по объемам выпуска оказался Китай, который за последний летний месяц произвел 77,9 миллиона тонн. Достигнутый результат не дотянул 10,4 процента до прошлогоднего уровня. В целом государства Азии и Океании в августе произвели 107,1 миллиона тонн стали, сократив выпуск на 8 процентов.

В свою очередь, выпуск стали в Индии за отчетный период составил 12,3 миллиона тонн и увеличился на 2,6 процента год к году. Объемы производства в Японии за это время сократились на 3,9 процента, до 6,9 миллиона, а в США — выросли 0,7 процента и достигли отметки 7 миллионов тонн. Страны Евросоюза (ЕС) выпустили 9,1 миллиона и нарастили объемы производства на 2,2 процента.

Что касается выпуска в странах СНГ, то в августе в этих государствах произвели 7 миллионов тонн, что оказалось на 8,7 процента меньше в сравнении с показателем за тот же период 2023-го. В январе-августе в этом регионе выпустили 58,1 миллиона тонн стали. В годовом выражении объемы уменьшились на 1,8 процента.

Объемы производства стали в России сокращаются не первый месяц. По итогам июля суммарный выпуск упал на 3,1 процента в годовом выражении и опустился до уровня 6,3 миллиона тонн. Таким образом, в августе показатель снизился еще на 500 тысяч тонн.

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      Анатолий Акулов
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