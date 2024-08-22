Россия снизила выпуск стали

WSA: выпуск стали в России сократился на 3,1 процента в июле

По итогам июля 2024 года суммарные объемы выпуска стали в России сократились на 3,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 6,3 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные World Steel Association (WSA).

В годовом выражении июльский показатель снизился на 3 процента. Всего за первые семь месяцев 2024-го в России выпустили 43,1 миллиона тонн стали.

Крупнейшим производителем этого вида продукции за этот период времени оказался Китай. Азиатская страна в июле выпустила в общей сложности 82,9 миллиона тонн стали. В годовом выражении показатель сократился на 9 процентов. На долю всех стран СНГ во втором летнем месяце пришлось 7,5 миллиона, а в январе-июле — 51,5 миллиона.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то там объем выпуска стали в июле упал на 6,4 процента, до 112,7 миллиона тонн. В свою очередь, производство этой продукции в государствах Евросоюза (ЕС) во втором летнем месяце продемонстрировало противоположную динамику и увеличилось на 5,7 процента в годовом выражении, до 10,8 миллиона тонн.

Объемы выпуска стали в России падают не первый месяц. Например, по итогам апреля 2024 года производство этой продукции в стране сократилось на 7,5 процента и опустилось до отметки в 6,1 миллиона тонн, а за первые четыре месяца спад составил 3 процента (до 24,4 миллиона тонн). Таким образом, в июле выпуск стали в России практически вернулся на уровень середины весны.