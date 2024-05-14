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08:49, 14 мая 2024Экономика

Выпуск стали в России упал

«Ведомости»: в апреле выпуск стали в России упал на 7,5 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По итогам апреля выпуск стали в России составил 6,1 миллиона тонн, что на 7,5 процента меньше, чем год назад. Об этом со ссылкой на предварительные данные информационно-аналитической компании «Корпорация "Чермет"» пишут «Ведомости».

За четыре месяца падение составило 3 процента (24,4 миллиона тонн). Выпуск готового проката упал на 2 процента, до 21,3 миллиона тонн, а отдельно в апреле — на 5 процентов, до 5,4 миллиона. Ппроизводство труб с начала года выросло на 3 процента, до 4 миллионов тонн, за апрель — на 5 процентов, до 1,1 миллиона.

Рост выпуска в 2023 году после провального 2022-го составил 6 процентов. Рекорд был достигнут в 2021-м — 76 миллионов тонн.

Участники рынка объясняют снижение производства ростом ключевой ставки Центробанка (с декабря 2023 года составляет 16 процентов), что снижает закупочную активность в строительстве. В списке других причин также снижение спроса на трубы большого диаметра и плановые ремонты на предприятиях черной металлургии.

Ранее «Северсталь» сообщила об остановке на капитальный ремонт первого разряда крупнейшей в стране доменной печи №5 (ДП-5) «Северянка» Череповецкого металлургического комбината. Однако компания обещает сохранить объем выпуска готовой продукции за счет комплекса мер.

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