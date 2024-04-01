Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестицииНедвижимостьГородская средаКлимат и экология
15:49, 1 апреля 2024Экономика

В России остановят крупнейшую доменную печь

«Северсталь» сообщила об остановке на ремонт крупнейшей в стране доменной печи

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Компания «Северсталь» сообщила об остановке на капитальный ремонт первого разряда крупнейшей в стране доменной печи номер 5 (ДП-5) «Северянка» Череповецкого металлургического комбината. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Инвестиции в него составят 37 миллиардов рублей. Основной задачей работ станет обеспечение надежности и производительности стратегически важного объекта. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев добавил, что компания разработала комплекс мер, позволяющий избежать снижения выпуска готовой продукции на время ремонта.

В процессе работ полностью заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту, все металлоконструкции и футеровки воздухопроводов горячего дутья и многое другое. Проект предусматривает и обновление объектов энергетики.

Поставщиками оборудования и материалов для работ станут компании из России и Китая. Генеральным подрядчиком работ станет структура «Северстали» Центр «Домнаремонт» .

Ранее отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) сообщило о продолжающемся росте стоимости различных видов стального проката, хотя в прошлом году цены на него в России повысились на десятки процентов. Тогда представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северстали» объясняли ситуацию ограничением предложения из-за плановых и внеплановых ремонтов.

В феврале стало известно, в 2024 году Россия может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Приамурье прекратили поиски 13 пропавших на руднике горняков. Подземные выработки затопило водой, глиной и льдом

      Россиянин на машине снес семь опор ЛЭП на Пхукете и попал на видео

      В России определят параметры налоговой амнистии

      Стало известно о нехватке в ВСУ операторов для управления дронами

      Во Франции заявили о втягивании НАТО Парижа в конфликт на Украине

      Путин поручил резко увеличить МРОТ к 2030 году

      МИД России заявил о причастности сверчков к «гаванскому синдрому»

      МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам в России

      С 1 апреля со всех туристов в Петербурге начнут брать дополнительный сбор

      Число погибших при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше