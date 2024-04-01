В России остановят крупнейшую доменную печь

«Северсталь» сообщила об остановке на ремонт крупнейшей в стране доменной печи

Компания «Северсталь» сообщила об остановке на капитальный ремонт первого разряда крупнейшей в стране доменной печи номер 5 (ДП-5) «Северянка» Череповецкого металлургического комбината. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Инвестиции в него составят 37 миллиардов рублей. Основной задачей работ станет обеспечение надежности и производительности стратегически важного объекта. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев добавил, что компания разработала комплекс мер, позволяющий избежать снижения выпуска готовой продукции на время ремонта.

В процессе работ полностью заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковую защиту, все металлоконструкции и футеровки воздухопроводов горячего дутья и многое другое. Проект предусматривает и обновление объектов энергетики.

Поставщиками оборудования и материалов для работ станут компании из России и Китая. Генеральным подрядчиком работ станет структура «Северстали» Центр «Домнаремонт» .

Ранее отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) сообщило о продолжающемся росте стоимости различных видов стального проката, хотя в прошлом году цены на него в России повысились на десятки процентов. Тогда представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северстали» объясняли ситуацию ограничением предложения из-за плановых и внеплановых ремонтов.

В феврале стало известно, в 2024 году Россия может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн.