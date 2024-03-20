В России предупредили об угрозе дефицита одного из стройматериалов

«Ведомости»: в России из-за ремонтов может возникнуть дефицит стального проката

Стоимость различных видов стального проката, используемого в строительстве, в первые месяцы текущего года продолжает расти, при том что в прошлом году цена на него в России повысилась на десятки процентов. Об этом со ссылкой на данные отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) пишут «Ведомости».

Стоимость холоднокатаного проката с января по март выросла на 2,5 процента (40 процентов в 2023 году), оцинкованного — на два процента (41 процент), полимерного — на 1,6 процента (44 процента).

Замдиректора по связям с инвесторами ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Илья Нечаев предупредил, что высокий спрос столкнулся с ограничением предложения. Последнее обстоятельство связано с высокой загрузкой мощностей и плановыми и внеплановыми ремонтами, что делает реальной угрозу дефицита.

В четвертом квартале прошлого года ММК из-за ремонта уже снизила продажи премиальной продукции, в том числе холодного проката, на 11 процентов. Другая металлургическая компания «Северсталь» также списывала падение продаж стальной продукции на капитальный ремонт одной из доменных печей.

Спрос на оцинкованный и полимерный прокат в первую очередь обеспечивает строительная индустрия, на нее приходится около двух третей поставок. Также такая продукция востребована в автомобильной промышленности и машиностроении.

Представитель Минпромторга указал, что ведомство не видит проблем в насыщении рынка прокатом, а текущий рост цен объясняется сезонным фактором. Также он заметил, что заводы не вышли на предельный уровень производства.

В феврале стало известно, что в 2024 году Россия может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн. Поводом для такого прогноза стала нехватка собственного выпуска и потребность в продукте для реализации стратегических проектов.