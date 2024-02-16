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10:45, 16 февраля 2024Экономика

Россия ускорит завоз нержавеющей стали из-за рубежа

«Спецсталь»: Россия увеличит импорт нержавеющее стали из-за нехватки выпуска

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В 2024 году Россия может увеличить импорт нержавеющей стали до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на обзор ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь» пишут «Ведомости».

Поводом для прогноза по ускорению завоза из-за рубежа является нехватка собственного выпуска и потребность в продукте для реализации стратегических проектов. В 2023 году импорт вырос на 31 процент, до 486 тысяч тонн. Это также на 5 процентов больше, чем в досанкционном 2021 году.

Китай поставил больше половины всего объема, на Индию пришлось 20 процентов, на Индонезию — 6,5 процента. Представитель «Спецстали» объяснил, что на объем поставок также повлияют рекордные запасы металла на складах трейдеров в 2023 году и завершение ряда крупных проектов в нефтегазовой отрасли.

Нержавеющая сталь нужна для машиностроения, бытовой техники, электрооборудования, товаров народного потребления, сантехники, оборудования для пищевой промышленности, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Также она идет на нужды военной промышленности.

По данным Росстата, в 2023 году производство нержавеющей стали в стране в первичных формах и полуфабрикатах выросло на четверть, до 351 тысячи тонн, что меньше объемов импорта.

Ранее сообщалось, что отдельно в апреле прошлого года импорт продукции из нержавеющей стали достиг исторического рекорда в 51 543 тонны.

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      Платон Щукин
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