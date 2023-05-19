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12:15, 19 мая 2023Экономика

Россия поставила рекорд по закупкам нержавейки за рубежом

Импорт нержавеющей стали в Россию достиг исторического рекорда в 51,5 тысячи тонн

Фото: Yves Herman / Reuters

В апреле ввоз в Россию продукции из нержавеющей стали достиг исторического рекорда в 51 543 тонны. По сравнению с тем же периодом прошлого года импорт вырос на 83 процента, а к марту рост составил 29 процента. При этом в самом марте в годовом выражении показатель увеличился на 43 процента. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов («Спецсталь») пишут «Ведомости».

Большая часть объемов шла из Китая, Индии и Индонезии. В статистику входят все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, а также сварные и бесшовные трубы.

Тенденция на увеличение поставок сформировалась весной. За 2022 год поставки, по оценке «Спецстали», снизились почти на 20 процентов по сравнению с 2021-м.

Россия зависит от импорта нержавеющей стали, на него приходится 70-80 процентов потребления. Продукция используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования и товаров народного потребления, в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и строительстве, а также в рамках военно-промышленного комплекса.

Представитель ассоциации объяснил резкий рост импорта восстановлением внутреннего спроса, а также улучшением ситуации с логистикой и платежами. В свою очередь глава проекта нержавеющих и спецсталей «Металлсервиса» (крупнейший импортер нержавеющей стали) Максим Хоружий рассказал, что причиной всплеска стало пополнение складских запасов у трейдеров.

По его словам, продажи росли давно, но закупить нержавейку было сложно. Что касается последних месяцев, то резкого всплеска потребления стали он не наблюдает. Другие эксперты отмечают снижение цен в Китае, что связано со слабым внутренним спросом. Такая конъюнктура способствует активным закупкам товара.

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Платон Щукин
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