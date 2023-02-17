Поставки в Россию нержавеющей стали упали из-за автомобилей и кастрюль

«Ведомости»: импорт нержавеющей стали в Россию снизился в 2022 году из-за машин и кастрюль

В минувшем году поставки в Россию нержавеющей стали сократились на 19,6 процента, до 372 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь» пишут «Ведомости».

Большая часть импорта пришлась на Китай (242,3 тысячи тонн), Индию (58,8 тысячи) и Индонезию (21,1 тысяча). В эти данные входят все виды нержавеющего проката. В свою очередь, отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) утверждает, что импорт плоского проката за тот же период упал на 15 процентов примерно до 300 тысяч тонн.

Россия на 70-80 процентов использует нержавеющую сталь зарубежного производства. Она применяется в машиностроении, производстве бытовой техники, товаров народного потребления (кастрюли, ложки, вилки), сантехники, электрооборудования, оборудования для пищевой промышленности, труб и нужд военно-промышленного комплекса.

По словам директора по развитию MMI Ильи Коломейца, спрос на этот продукт в России снизился из-за провала в машиностроении, в первую очередь речь идет об автомобилях, снижении выпуска товаров народного потребления и бытовой техники. Например, выпуск стиральных машин в России упал почти в два раза, что связано со снижением реальных располагаемых доходов населения и ростом цен. Однако в пищевой промышленности, выпуске труб и строительстве спрос остался устойчивым. Скорее всего, выросло потребление и со стороны ВПК, хотя соответствующая статистика отсутствует.

В Минпромторге признали сокращение импорта продукции из нержавеющей стали, но подчеркнули, что на 9000 тонн выросло производства этого продукта у российских металлургов. Полные объемы производства в ведомстве не уточнили.

Ожидания по поводу потребления проката нержавеющей стали у чиновников находятся в широком диапазоне. В оптимистическом сценарии к 2030 году оно возрастет на 15 процентов к 2021 году, в негативном — упадет на 11 процентов. В настоящее время среднедушевое потребление проката из нержавеющей стали в России в три-пять раз отстает от рынков развитых стран.

