Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:14, 17 февраля 2023Экономика

Поставки в Россию нержавеющей стали упали из-за автомобилей и кастрюль

«Ведомости»: импорт нержавеющей стали в Россию снизился в 2022 году из-за машин и кастрюль

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В минувшем году поставки в Россию нержавеющей стали сократились на 19,6 процента, до 372 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь» пишут «Ведомости».

Большая часть импорта пришлась на Китай (242,3 тысячи тонн), Индию (58,8 тысячи) и Индонезию (21,1 тысяча). В эти данные входят все виды нержавеющего проката. В свою очередь, отраслевое агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) утверждает, что импорт плоского проката за тот же период упал на 15 процентов примерно до 300 тысяч тонн.

Россия на 70-80 процентов использует нержавеющую сталь зарубежного производства. Она применяется в машиностроении, производстве бытовой техники, товаров народного потребления (кастрюли, ложки, вилки), сантехники, электрооборудования, оборудования для пищевой промышленности, труб и нужд военно-промышленного комплекса.

По словам директора по развитию MMI Ильи Коломейца, спрос на этот продукт в России снизился из-за провала в машиностроении, в первую очередь речь идет об автомобилях, снижении выпуска товаров народного потребления и бытовой техники. Например, выпуск стиральных машин в России упал почти в два раза, что связано со снижением реальных располагаемых доходов населения и ростом цен. Однако в пищевой промышленности, выпуске труб и строительстве спрос остался устойчивым. Скорее всего, выросло потребление и со стороны ВПК, хотя соответствующая статистика отсутствует.

В Минпромторге признали сокращение импорта продукции из нержавеющей стали, но подчеркнули, что на 9000 тонн выросло производства этого продукта у российских металлургов. Полные объемы производства в ведомстве не уточнили.

Ожидания по поводу потребления проката нержавеющей стали у чиновников находятся в широком диапазоне. В оптимистическом сценарии к 2030 году оно возрастет на 15 процентов к 2021 году, в негативном — упадет на 11 процентов. В настоящее время среднедушевое потребление проката из нержавеющей стали в России в три-пять раз отстает от рынков развитых стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области и ликвидировала двух боевиков ИГ
Стала известна судьба находившихся на борту вертолета Robinson россиян
В России отреагировали на попытку беспилотников ВСУ атаковать Севастополь
Сжигание мусора в России столкнулось с проблемами из-за санкций
Энн Хэтэуэй раскритиковали в сети за выход в свет в прозрачном платье
Получены первые доказательства происхождения темной энергии в черных дырах
В МЧС подтвердили аварийную посадку вертолета Robinson на Сахалине
Женщины вообразили жизнь с мужскими половыми органами и ужаснулись
Познер рассказал об авторе расследования о диверсии США на «Северных потоках»
Момент взрыва павильона «Шаурма-огонь» в российском городе попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.